Маск: Гуманоид отправится на Марс в 2026 году
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что первые ракеты Starship отправятся на Марс в 2026 году. Будут запущены пять посадочных модулей, первые миссии по освоению планеты предполагают участие роботов-гуманоидов Tesla Optimus. Об этом Маск заявил в ходе презентации SpaceX, запись доступна в соцсети X.
Маск отметил, что роботы будут имитировать экипаж, на каждом корабле разместят несколько гуманоидов. По его словам, запуск первых Starship совпадут с периодом кратчайшего расстояния между Землей и Марсом. Ожидается, что полет будет длиться от семи до девяти месяцев.
На марсианской версии Starship установят девять двигателей нового поколения Raptor 3, отличающихся повышенной надежностью, подчеркнул Маск. В частности, в случае утечки топлива последствий для корабле не будет — оно просто окажется в космосе.
В заключение Маск заявил о намерении каждые два года запускать 1000-2000 кораблей для скорейшего основания колонии на Марсе.
Ранее девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля, сообщает RT.
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