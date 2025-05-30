Судом установлено, что во время урока у восьмиклассников учительница озвучила официальную позицию России по украинскому конфликту.

Суд ранее снял обвинения с педагога, однако Верховный суд принял решение вернуть дело на повторное рассмотрение — его назначили на январь текущего года.

Прокуратура требовала приговорить Беднаржову к восьми месяцам лишения свободы условно и запрету заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет. По мнению обвинения, действия педагога можно было трактовать как отрицание геноцида.

Ранее в Чехии заявили о необходимости поражения России в конфликте на Украине, сообщает RT.

