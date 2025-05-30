Озвучившего позицию России по Украине педагога в Чехии приговорили к условному сроку

Преподавателя литературы Мартину Беднаржову из Чехии суд района Прага-6 признал виновной в распространении «пророссийских взглядов» и назначил ей наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно с запретом заниматься педагогической деятельностью на три года. Об этом сообщил чешский портал Česká justice.

Президент Чехии: У Киева не было предпосылок для победы

Судом установлено, что во время урока у восьмиклассников учительница озвучила официальную позицию России по украинскому конфликту.

Суд ранее снял обвинения с педагога, однако Верховный суд принял решение вернуть дело на повторное рассмотрение — его назначили на январь текущего года.

Прокуратура требовала приговорить Беднаржову к восьми месяцам лишения свободы условно и запрету заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет. По мнению обвинения, действия педагога можно было трактовать как отрицание геноцида.

Ранее в Чехии заявили о необходимости поражения России в конфликте на Украине, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:РоссияУкраинаУчителяПриговорЧехияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры