Экс-генерал-майор ФСБ: Гурциев на видео был напряжен перед взрывом

Судя по видео встречи ветерана спецоперации Заура Гурциева и 29-летнего Никиты Пенькова, во время которой произошел смертельный взрыв, это могла быть назначенная «стрелка», рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Его слова приводит «МК».

Михайлов отметил, что на видео Гурциев стоит в «полубоевой стойке», однако, обычно, если человек ждет друга, то он делает шаг к нему на встречу, чего в этой ситуации «не было и в помине».