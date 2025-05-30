Экс-генерал-майор ФСБ: Гурциев на видео был напряжен перед взрывом

Судя по видео встречи ветерана спецоперации Заура Гурциева и 29-летнего Никиты Пенькова, во время которой произошел смертельный взрыв, это могла быть назначенная «стрелка», рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Его слова приводит «МК».

Михайлов отметил, что на видео Гурциев стоит в «полубоевой стойке», однако, обычно, если человек ждет друга, то он делает шаг к нему на встречу, чего в этой ситуации «не было и в помине».

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Эти детали дают основание сделать вывод, что встреча была запланирована заранее и была «сложной».

В ночь с 28 на 29 мая на улице Чехова в Ставрополе прогремел взрыв. На месте были обнаружены тела двух мужчин. Позднее выяснилось, что одной из жертв стал Гурциев, а взрывное устройство на место встречи принес его оппонент Пеньков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 29-летний Гурциев занимал пост заместителя главы Ставрополя с середины сентября 2024 года. Также Гурциев был участников программы «Время героев». Следователи пока возбудили уголовное дело по двум статьям – об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Телеграм-канал Заура Гурциева
ТЕГИ:ТерактВзрыв

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