Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным о поставках сербского оружия Киеву

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Россию на Парад Победы 9 мая данные о поставках сербскими предприятиями вооружений Украине, сообщили РИА Новости.

Он отметил, что говорил на эту тему с Путиным в присутствии нескольких делегаций, а также наедине.