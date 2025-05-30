Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным о поставках сербского оружия Киеву

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Россию на Парад Победы 9 мая данные о поставках сербскими предприятиями вооружений Украине, сообщили РИА Новости.

Он отметил, что говорил на эту тему с Путиным в присутствии нескольких делегаций, а также наедине.

Вучич пообещал жестко ответить европейцам за критику визита в Москву

При этом детали разговора он раскрывать отказался. По его словам, результатом встречи стало создание совместной с Россией рабочей группы, которая должна найти факты таких поставок.

Ранее Вучич заявил, что при наличии подозрений о возможной передаче сербского вооружения Украине распорядится не исполнять соответствующие экспортные контракты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Сербия

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