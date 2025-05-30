В МВД сообщили о связанной с ЕГЭ новой схемой обмана детей

Злоумышленники сообщают детям, что они не смогут участвовать в экзаменах, так как не зарегистрировались на образовательных платформах, пользуясь повышенным уровнем стресса у детей в преддверии ОГЭ и ЕГЭ.

Затем мошенники либо требуют включить на смартфоне режим демонстрации экрана, чтобы получить доступ к аккаунтам, либо присылают фишинговые ссылки, чтобы незаконно завладеть личными данными или денежными средствами подростков.

Также злоумышленники угрожают детям, что вся их семья понесет уголовную ответственность за передачу наличных средств или доступа к счетам. Нередки случаи, когда детей вынуждали передавать курьерам наличные средства или банковские карты.

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала, что мошенники стали звонить людям, представляясь сотрудниками финансовой разведки, и просить их передать все средства для хранения на отдельном счете, сообщает RT.

