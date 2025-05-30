В МВД сообщили о связанной с ЕГЭ новой схемой обмана детей
Телефонные мошенники начали похищать деньги у детей, угрожая недопуском к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ, заявил старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов. По его словам, аферисты представляются сотрудниками образовательных учреждений.
Злоумышленники сообщают детям, что они не смогут участвовать в экзаменах, так как не зарегистрировались на образовательных платформах, пользуясь повышенным уровнем стресса у детей в преддверии ОГЭ и ЕГЭ.
Затем мошенники либо требуют включить на смартфоне режим демонстрации экрана, чтобы получить доступ к аккаунтам, либо присылают фишинговые ссылки, чтобы незаконно завладеть личными данными или денежными средствами подростков.
Также злоумышленники угрожают детям, что вся их семья понесет уголовную ответственность за передачу наличных средств или доступа к счетам. Нередки случаи, когда детей вынуждали передавать курьерам наличные средства или банковские карты.
Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала, что мошенники стали звонить людям, представляясь сотрудниками финансовой разведки, и просить их передать все средства для хранения на отдельном счете, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru