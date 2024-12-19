СМИ: В ЦРУ заявили о негативном эффекте для переговоров от убийства Кириллова

Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова может оказать негативный эффект на переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ Ральфа Гоффа.

Слуцкий заявил, что Россия ликвидирует «главарей киевского режима» в отместку за Кириллова

По его словам, подобные действия Киева были ошибочными. Украинские власти «так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», указал эксперт.

Бывший глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон не исключил, что убийство Кириллова может оказать «психологический эффект», однако это не скажется на боеспособности войск России.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины работает по образцу разведки Израиля «Моссад», которая занимается преследованием «врагов страны» за рубежом. Для операций в России СБУ как правило привлекает исполнителей со стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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