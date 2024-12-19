Слуцкий заявил, что Россия ликвидирует «главарей киевского режима» в отместку за Кириллова

Россия ликвидирует «главарей киевского режима» в отместку за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Экс-глава МВД Куликов потребовал собрать глав диаспор после убийства Кириллова

По его словам, «никто не уйдет от возмездия».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины работает по образцу разведки Израиля «Моссад», которая занимается преследованием «врагов страны» за рубежом. Для операций в России СБУ как правило привлекает исполнителей со стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Российская АрмияВСУЛеонид Слуцкий

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