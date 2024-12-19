СМИ: Украинские спецслужбы берут пример с «Моссада»

Так они прокомментировали убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным издания, для операций в России СБУ как правило привлекает исполнителей со стороны. На них зачастую выходят через Telegram. За задание предлагают деньги или заставляют его выполнить с помощью угроз.

Задержание гражданина Узбекистана в качестве подозреваемого в совершение теракта в отношении начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова должно привлечь внимание всех миграционных структур и диаспор. Об этом в беседе с НСН заявил экс-глава МВД Анатолий Куликов.

