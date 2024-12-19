СМИ: Украинские спецслужбы берут пример с «Моссада»
Служба безопасности Украины работает по образцу разведки Израиля «Моссад», которая занимается преследованием «врагов страны» за рубежом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинских спецслужб.
Так они прокомментировали убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным издания, для операций в России СБУ как правило привлекает исполнителей со стороны. На них зачастую выходят через Telegram. За задание предлагают деньги или заставляют его выполнить с помощью угроз.
Задержание гражданина Узбекистана в качестве подозреваемого в совершение теракта в отношении начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова должно привлечь внимание всех миграционных структур и диаспор. Об этом в беседе с НСН заявил экс-глава МВД Анатолий Куликов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru