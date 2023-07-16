СМИ: В Сумах произошло два взрыва
16 июля 202312:13
В украинском городе Сумы прозвучали два взрыва. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
«Сообщают о взрывах в Сумах», — цитирует украинский Telegram-канал RT.
Уточненной информации не сообщается.
В настоящее время в Сумской области воздушная тревога продолжается более получаса.
Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах. По его словам, взрыв произошел после атаки с воздуха, уточняет «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru