СМИ: В Сумах произошло два взрыва

В украинском городе Сумы прозвучали два взрыва. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В украинском городе Сумы прогремели взрывы

«Сообщают о взрывах в Сумах», — цитирует украинский Telegram-канал RT.

Уточненной информации не сообщается.

В настоящее время в Сумской области воздушная тревога продолжается более получаса.

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах. По его словам, взрыв произошел после атаки с воздуха, уточняет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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