Победитель «Интервидения» отправит часть выигрыша на благотворительность в России

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук заявил, что намерен отправить часть выигрыша на благотворительность в России, сообщает РИА Новости.

Он намерен найти благотворительный фонд и направить средства туда. О какой сумме идет речь – неизвестно.

Фук заявил, что шокирован решением жюри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
