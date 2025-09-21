Победитель «Интервидения» отправит часть выигрыша на благотворительность в России
21 сентября 202509:01
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук заявил, что намерен отправить часть выигрыша на благотворительность в России, сообщает РИА Новости.
Он намерен найти благотворительный фонд и направить средства туда. О какой сумме идет речь – неизвестно.
Фук заявил, что шокирован решением жюри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
