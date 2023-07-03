В украинском городе Сумы прогремели взрывы
3 июля 202311:31
В городе Сумы на Украине прогремели взрывы, сообщает издание «Суспильне» в своем Telegram-канале.
В Сумской области объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
До этого сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве. Помимо этого, сирены звучали в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщал о взрывах в Киеве, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возобновлено движение по Чонгарскому мосту, нарушенное после ракетного удара ВСУ
- СК объявил в розыск владельца бренда «Хортица» Черняка за финансирование ВСУ
- МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака
- Силовики нашли схрон украинских диверсантов в ЛНР
- Mash: Выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ
- Число бюджетных мест в вузах в 2023 году увеличат на 2 тысячи
- СМИ: Индонезия может отказаться от российских удобрений
- В украинском городе Сумы прогремели взрывы
- Правительство выделит более 3 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий
- Участников СВО и их детей будут зачислять в ВУЗы на льготных условиях
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru