В украинском городе Сумы прогремели взрывы

В городе Сумы на Украине прогремели взрывы, сообщает издание «Суспильне» в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины

В Сумской области объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

До этого сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве. Помимо этого, сирены звучали в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщал о взрывах в Киеве, напоминает RT.

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