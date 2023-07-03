В украинском городе Сумы прогремели взрывы

В Сумской области объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

До этого сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве. Помимо этого, сирены звучали в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщал о взрывах в Киеве, напоминает RT.

