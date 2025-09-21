Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль Вашингтона.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Кабулом. «И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно», – заявил глава государства. Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа.
Ранее президент США отметил стратегическое расположение авиабазы рядом с местом, где «Китай производит свое ядерное оружие».
Вашингтон рассматривает базу как стратегическую точку для запуска контртеррористических операций в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
