Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль Вашингтона.

СМИ: Афганистан призвал США признать власть талибов

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Кабулом. «И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно», – заявил глава государства. Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа.

Ранее президент США отметил стратегическое расположение авиабазы рядом с местом, где «Китай производит свое ядерное оружие».

Вашингтон рассматривает базу как стратегическую точку для запуска контртеррористических операций в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:Дональд ТрампСШААфганистан

Горячие новости

Все новости

партнеры