Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Кабулом. «И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно», – заявил глава государства. Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа.

Ранее президент США отметил стратегическое расположение авиабазы рядом с местом, где «Китай производит свое ядерное оружие».

Вашингтон рассматривает базу как стратегическую точку для запуска контртеррористических операций в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

