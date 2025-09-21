Шохин: Повышение НДС спровоцирует рост инфляции и ключевой ставки

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России может привести к росту инфляции и ключевой ставки Центробанка России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Песков отказался комментировать слухи о повышении НДС

Он назвал возможное повышение НДС неприятным для бизнеса и населения. Кроме того, на этом фоне вырастут розничные цены. «Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», — отметил Шохин.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что повышение НДС в 2026 году вполне реально, однако этого сценария удастся избежать в случае серьёзной девальвации рубля.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НалогиНДС

