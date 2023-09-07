СМИ: в Сумах произошли взрывы
7 сентября 202303:02
В ночь на 7 сентября в украинском городе Сумы произошел взрыв, сообщает ТАСС.
Населенный пункт находится на северо-востоке страны. Подробности не приводятся.
При этом в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Она также действовала в Одесской области.
Днем ранее украинские СМИ сообщили о взрывах и работе ПВО в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru