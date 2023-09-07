СМИ: в Сумах произошли взрывы

Населенный пункт находится на северо-востоке страны. Подробности не приводятся.

При этом в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Она также действовала в Одесской области.

Днем ранее украинские СМИ сообщили о взрывах и работе ПВО в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

