Мощный взрыв произошел в Одессе
3 сентября 202308:01
В Одессе произошел мощный взрыв, сообщает в Telegram «Зеркало недели».
В Одесской области также объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет.
Ранее американский эксперт Хортон допустил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru