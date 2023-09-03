Мощный взрыв произошел в Одессе

В Одессе произошел мощный взрыв, сообщает в Telegram «Зеркало недели».

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В Одесской области также объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет.

Ранее американский эксперт Хортон допустил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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