Трамп: США продолжают продавать оружие НАТО для передачи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему продают значительные объёмы вооружений странам НАТО, которые затем передают их Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

