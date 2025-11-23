Трамп: США продолжают продавать оружие НАТО для передачи Украине
23 ноября 202517:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему продают значительные объёмы вооружений странам НАТО, которые затем передают их Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», - написал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
