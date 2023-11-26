СМИ: в районе киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы

Они доносятся из нескольких районов, в том числе — из окрестностей аэропорта Жуляны. По словам очевидцев, взрывы очень интенсивные. Их также слышат в центре города.

Ранее в украинской столице в третий раз за сутки раздались взрывы. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Стало известно о работе средств ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

