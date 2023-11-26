СМИ: в районе киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы
26 ноября 202303:01
В Киеве раздаются новые взрывы, сообщает ТАСС.
Они доносятся из нескольких районов, в том числе — из окрестностей аэропорта Жуляны. По словам очевидцев, взрывы очень интенсивные. Их также слышат в центре города.
Ранее в украинской столице в третий раз за сутки раздались взрывы. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Стало известно о работе средств ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru