Минцифры РФ заявило, что связь не должна дорожать быстрее тарифов ЖКХ

В министерстве напомнили, что тарифы операторы устанавливают самостоятельно. При этом любой рост должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом инфляции. При необходимости все проверяет ФАС.



В Минцифры добавили, что перед операторами стоят масштабные задачи: развитие сетей 5G на базовых станциях и LTE в малочисленных поселениях и на дорогах, расширение покрытия, увеличение мощности сетей, переход на отечественное ПО, обеспечение безопасности КИИ и защита объектов инфраструктуры.



Выполнение требует значительных вложений. Операторы должны показать, на какие конкретные проекты направят дополнительные средства, резюмировали в министерстве.



Ранее Федеральную антимонопольную службу просили проверить тарифы в роуминге.

