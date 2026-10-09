Минцифры РФ заявило, что связь не должна дорожать быстрее тарифов ЖКХ

Минцифры заявило, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. Это ориентир для оценки тарифной политики, а не автоматическая привязка к коммунальным платежам, объяснила пресс-служба ведомства.

Сотовые операторы заявили о повышении стоимости услуг связи

В министерстве напомнили, что тарифы операторы устанавливают самостоятельно. При этом любой рост должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом инфляции. При необходимости все проверяет ФАС.

В Минцифры добавили, что перед операторами стоят масштабные задачи: развитие сетей 5G на базовых станциях и LTE в малочисленных поселениях и на дорогах, расширение покрытия, увеличение мощности сетей, переход на отечественное ПО, обеспечение безопасности КИИ и защита объектов инфраструктуры.

Выполнение требует значительных вложений. Операторы должны показать, на какие конкретные проекты направят дополнительные средства, резюмировали в министерстве.

Ранее Федеральную антимонопольную службу просили проверить тарифы в роуминге.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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