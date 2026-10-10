Ушаков: Путин заявил, что РФ подумает, когда можно возобновить трехсторонние переговоры

«Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины... сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная», — приводят слова Ушакова в Кремле.

Помощник подчеркнул, что попытками помешать выборам в России, атаками беспилотников по городам и избирательным участкам в основной день голосования Киев сорвал возможность возобновления переговорного процесса. По словам Путина, теперь Москва «подумает, когда эти переговоры можно будет возобновить».

Как отметил Ушаков, Дональд Трамп пообещал дать поручение о передаче соответствующих сигналов делегации Украины, которая сейчас находится в Майами для контактов с представителями США.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается в ближайшее время возобновлять переговоры о завершении конфликта с Украиной при посредничестве США.

