Ушаков: Путин заявил, что РФ подумает, когда можно возобновить трехсторонние переговоры
Россия подумает, когда можно будет возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы Путина и президента США Дональда Трампа.
«Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины... сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная», — приводят слова Ушакова в Кремле.
Помощник подчеркнул, что попытками помешать выборам в России, атаками беспилотников по городам и избирательным участкам в основной день голосования Киев сорвал возможность возобновления переговорного процесса. По словам Путина, теперь Москва «подумает, когда эти переговоры можно будет возобновить».
Как отметил Ушаков, Дональд Трамп пообещал дать поручение о передаче соответствующих сигналов делегации Украины, которая сейчас находится в Майами для контактов с представителями США.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается в ближайшее время возобновлять переговоры о завершении конфликта с Украиной при посредничестве США.
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