В МИД Белоруссии пригрозили Украине ответными мерами после атаки на грузовик

В МИД Белоруссии 9 октября вызвали временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого. Поводом стала атака беспилотника на грузовой автомобиль с регистрацией в республике в Брянской области.

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Пострадала гражданка Белоруссии. Дипломату вручили ноту протеста. В ней уточнили, что Киев уже предупреждали о недопустимости подобных действий, а принадлежность машины была очевидна.

У Минска есть основания рассматривать атаку как намеренную. Украинскую сторону предостерегли от повторения таких действий.

В МИД подчеркнули, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Киева. Также в ведомстве заявили, что Белоруссия сохраняет право на адекватные меры реагирования. Там призвали прекратить провокации, которые ведут к эскалации.

Ранее Минск формировал на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаБелоруссия

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