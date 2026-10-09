В МИД Белоруссии пригрозили Украине ответными мерами после атаки на грузовик
В МИД Белоруссии 9 октября вызвали временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого. Поводом стала атака беспилотника на грузовой автомобиль с регистрацией в республике в Брянской области.
Пострадала гражданка Белоруссии. Дипломату вручили ноту протеста. В ней уточнили, что Киев уже предупреждали о недопустимости подобных действий, а принадлежность машины была очевидна.
У Минска есть основания рассматривать атаку как намеренную. Украинскую сторону предостерегли от повторения таких действий.
В МИД подчеркнули, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Киева. Также в ведомстве заявили, что Белоруссия сохраняет право на адекватные меры реагирования. Там призвали прекратить провокации, которые ведут к эскалации.
Ранее Минск формировал на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду.
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