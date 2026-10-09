В МИД Белоруссии пригрозили Украине ответными мерами после атаки на грузовик

Пострадала гражданка Белоруссии. Дипломату вручили ноту протеста. В ней уточнили, что Киев уже предупреждали о недопустимости подобных действий, а принадлежность машины была очевидна.



У Минска есть основания рассматривать атаку как намеренную. Украинскую сторону предостерегли от повторения таких действий.



В МИД подчеркнули, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Киева. Также в ведомстве заявили, что Белоруссия сохраняет право на адекватные меры реагирования. Там призвали прекратить провокации, которые ведут к эскалации.



Ранее Минск формировал на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду.

