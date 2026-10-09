СМИ: Россияне впервые с 2018 года снизили зарплатные ожидания
Россияне впервые с 2018 года снизили ожидания по зарплате. Сейчас средняя желаемая составляет 151 тыс. рублей. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на исследование Финансового университета.
Показатель по итогам третьего квартала почти на 2% ниже год к году. Для сравнения: в 2025-м он был на 14% больше, чем в 2024-м. Медианное значение в 2026-м опустилось до 114 тыс. рублей в месяц. Это на 4,2% меньше прошлых значений.
Снижаются ожидания и по отдельным профессиям: слесари и сварщики теперь просят в среднем 213 тыс. рублей вместо 303 в начале года, водители — 164 тыс. вместо 214.
Самые высокие запросы у жителей Новокузнецка. Они хотят получать 258 тыс. рублей в месяц. Москва не вошла даже в пятерку. Топ заняли Якутск, Подольск, Химки и Мытищи, а столица лишь на восьмом месте с 186 тыс. рублей. Самые скромные ожидания у кировчан — 118 тыс. рублей.
Ранее в ЦБ РФ сообщали, что экономика России перешла к высоким зарплатам.
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