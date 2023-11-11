В украинском Киеве снова произошли взрывы
11 ноября 202312:20
О новых взрывах в Киеве сообщает украинское издание «Зеркало недели».
«В Киеве снова прозвучал взрыв на левом берегу. Тревогу в городе не объявляли», - отмечают журналисты в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 11.44 мск. воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черниговской и Черкасской областях Украины.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на левом берегу украинской столицы раздаются взрывы. Об этом он написал в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru