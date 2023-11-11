В украинском Киеве снова произошли взрывы

«В Киеве снова прозвучал взрыв на левом берегу. Тревогу в городе не объявляли», - отмечают журналисты в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 11.44 мск. воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черниговской и Черкасской областях Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на левом берегу украинской столицы раздаются взрывы. Об этом он написал в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

