Российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за проблем с визами

Она заявила, что проблема не стала для нее неожиданностью. По ее словам, вылет переносится. Гимнастка призналась, что очень устала от отсутствия четкого плана и постоянного ожидания.



При этом олимпийская чемпионка надеется на лучший исход и уверена, что трудности удастся преодолеть.



Ранее российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград.

