Российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за проблем с визами

Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. За два дня до запланированного вылета у них нет виз. Турнир пройдет с 17 по 25 октября. Об этом сообщила олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале.

Российским гимнастам не выдали визы для поездки на чемпионат мира в Нидерланды

Она заявила, что проблема не стала для нее неожиданностью. По ее словам, вылет переносится. Гимнастка призналась, что очень устала от отсутствия четкого плана и постоянного ожидания.

При этом олимпийская чемпионка надеется на лучший исход и уверена, что трудности удастся преодолеть.

Ранее российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград.

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ФОТО: AP / TASS / Dita Alangkara
ТЕГИ:НидерландыСборная РоссииСпортСпортивная Гимнастика

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