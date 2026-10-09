Российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за проблем с визами
Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. За два дня до запланированного вылета у них нет виз. Турнир пройдет с 17 по 25 октября. Об этом сообщила олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале.
Она заявила, что проблема не стала для нее неожиданностью. По ее словам, вылет переносится. Гимнастка призналась, что очень устала от отсутствия четкого плана и постоянного ожидания.
При этом олимпийская чемпионка надеется на лучший исход и уверена, что трудности удастся преодолеть.
Ранее российские гимнастки завершили ЧМ во Франкфурте без наград.
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