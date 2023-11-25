В Киеве прогремела серия взрывов
Взрывы прогремели в Киеве, сообщили украинские СМИ.
Ранее в городе и Киевской области была объявлена воздушная тревога, местные издания заявляли о работе средств ПВО. Кроме того, сообщалось о перебоях со светом в украинской столице.
По данным издания «Общественное», в Печерском и Днепровском районах Киева упали обломки беспилотников. Как пишет Telegram-канал «Политика страны», тревога в области продолжается.
При этом начальник городской военной администрации Сергей Попко сообщил в Telegram о пожаре в нежилом помещении в украинской столице, который произошел после взрывов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru