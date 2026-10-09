СМИ: НАТО пытается заверить Россию, что учения в Италии не являются угрозой

Директор по ядерной политике альянса Нассима Барроуз заявила, что учения проводят каждый год. По ее словам, они нужны для обучения сил союзников и безопасности соответствующего потенциала.



Полковник армии США Дэвид Булл сообщил, что в маневрах участвуют все заинтересованные стороны, отрабатываются сценарии от имитации боевой готовности до реальных полетов, но без применения ядерного оружия. Задействуют самолеты двойного назначения и сухопутные войска. Последние отработают погрузку, заправку и обслуживание.



Посольство России в Бельгии приняло заявление НАТО к сведению, но подчеркнуло, что учения не способствуют снижению напряженности на континенте.



Ранее в Совфеде РФ призвали альянс серьезно отнестись к заявлению Москвы о ядерном оружии.

