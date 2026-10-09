СМИ: НАТО пытается заверить Россию, что учения в Италии не являются угрозой
НАТО объявило, что 17 союзников поучаствуют в ежегодных ядерных учениях «Стойкий полдень». Они пройдут в Италии с 13 по 23 октября. Альянс пытается убедить Россию, что эти маневры не представляют угрозы. Об этом пишет Politico.
Директор по ядерной политике альянса Нассима Барроуз заявила, что учения проводят каждый год. По ее словам, они нужны для обучения сил союзников и безопасности соответствующего потенциала.
Полковник армии США Дэвид Булл сообщил, что в маневрах участвуют все заинтересованные стороны, отрабатываются сценарии от имитации боевой готовности до реальных полетов, но без применения ядерного оружия. Задействуют самолеты двойного назначения и сухопутные войска. Последние отработают погрузку, заправку и обслуживание.
Посольство России в Бельгии приняло заявление НАТО к сведению, но подчеркнуло, что учения не способствуют снижению напряженности на континенте.
Ранее в Совфеде РФ призвали альянс серьезно отнестись к заявлению Москвы о ядерном оружии.
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