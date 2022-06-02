СМИ: В Раде допустили удары по российской территории американскими ракетами
Украина может нанести удары по территории России ракетами, поставляемыми Киеву Соединенными Штатами, считает депутат Верховной рады Егор Чернев. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее Вашингтон согласовал поставки дальнобойных реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что вооружение не будет использоваться для ударов по российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выполнит это требование.
«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — цитирует Чернева РИА Новости.
По словам депутата, военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве — «легитимные цели» для Киева, и имеющееся в распоряжении Украины оружие способно поражать такие объекты.
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