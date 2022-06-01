Кремль не верит обещаниям Киева не атаковать РФ американскими РСЗО

Москва не доверяет заверениям украинских властей о том, что реактивные системы залпового огня HIMARS, в случае их поставок из США, не будут применяться для атак на территорию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для доверия необходим опыт, когда такого рода обещания сдерживались до этого, однако в случае Киева, «такой опыт отсутствует напрочь». Представитель Кремля подкрепил свои слова главным предвыборным обещанием Владимира Зеленского покончить с войной на юго-востоке Украины, которое так и не было выполнено. Также, по вине Киева, не были реализованы Минские договоренности, констатировал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что возможные поставки Вашингтоном РСЗО Киеву только подольют масла в огонь и будут только мешать возобновлению мирных переговоров.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Эти РСЗО предполагается оснастить боеприпасами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км. До сих пор ВСУ не получали артиллерийских систем с такой большой дальностью.

