СМИ: В Пентагоне признали большие военные потери Украины

Высокопоставленный представитель Пентагона признал, что Украина несет большие потери в конфликте с Россией.

«Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен», - приводят слова источника РИА Новости.

Представитель Пентагона назвал текущие бои «очень напряженными».

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Украина теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, сообщил Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что конфликт на Украине не разрешится в ближайшие месяцы, так как у сторон нет сил для «разгромных» атак.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияПентагон
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