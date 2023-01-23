СМИ: В Пентагоне признали большие военные потери Украины

Украина теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, сообщил Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что конфликт на Украине не разрешится в ближайшие месяцы, так как у сторон нет сил для «разгромных» атак.

