Аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских лайнеров ввели в двух аэропортах России. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры действуют в авиагаванях Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин). Ограничения призваны обеспечить безопасность полетов воздушных судов.

Ранее ограничительные меры вводили в аэропорту Жуковский, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СаратовВолгоградАэропортыРосавиация

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