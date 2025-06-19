Аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты
19 июня 202508:48
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских лайнеров ввели в двух аэропортах России. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Меры действуют в авиагаванях Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин). Ограничения призваны обеспечить безопасность полетов воздушных судов.
Ранее ограничительные меры вводили в аэропорту Жуковский, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru