НТВ, «Союзмультфильм» и «Темп» снимут фильм «Ну, погоди!»

Телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!». Об этом сообщает ТАСС.

Партнерское соглашение о работе над картиной заключили генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на площадке Петербургского международного экономического форума.

Как отметил Вайнштейн, «Ну, погоди!» - это культурное наследие, и полнометражный фильм по мотивам мультфильма продолжит тренд на перезапуск советских мультипликационных лент «и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь». В свою очередь, Слащева назвала «Ну, погоди!» одним из самых любимых мультсериалов миллионов российских зрителей, а его экранизация в формате игрового кино раскроет новые грани персонажей и познакомит с ними новые поколения.

Производством картины будет заниматься компания «Темп» при участии студии «Союзмультфильм», НТВ станет генеральным информационным партнером проекта. Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2028 году.

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