В Малайзии временно запретили работу Telegram

Работу мессенджера Telegram временно запретили в Малайзии из-за обвинений со стороны Комиссии по связи и мультимедиа в распространении нарушающего законодательство контента. Об этом пишет агентство Bernama.

По его данным, комиссия подала против Telegram и двух каналов в мессенджере гражданский иск за распространение контента, «который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок». Высокий суд страны временно запретил работу платформы, «чтобы остановить распространение оскорбительных материалов и предотвратить публикацию аналогичного контента».

В регуляторе также указали, что два канала (Edisi Siasat и Edisi Khas) публиковали материалы, нарушающие положения закона о коммуникациях и мультимедиа в Малайзии. По данным комиссии, Telegram не желает «решать проблему контента, о котором ему неоднократно сообщалось», несмотря на переговоры и усилия по сотрудничеству со стороны властей.

Между тем глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил замедлить или полностью заблокировать Telegram в России, это должно помочь стимулировать пользователей перейти на отечественный мессенджер Max, пишет Ura.ru.

