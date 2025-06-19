В МАГАТЭ назвали условия для перезапуска ЗАЭС

Большой объем воды для охлаждения, стабильное электропитание и спокойствие управляющего персонала необходимы для перезапуска Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков, передает РИА Новости.

Как отметил эксперт, АЭС нужна вода для охлаждения конденсаторов и турбин при работе.

«Чем больше мощность, тем больше тебе нужно этой воды. Нужна вода техническая, нужна вода на системы безопасности для отвода остаточного тепловыделения. А сейчас этой воды нет», - указал Чудаков.

Замглавы МАГАТЭ обратил внимание, что на ЗАЭС постоянно фиксируется перерыв питания от электросетей и резервирование нужд, что неприемлемо. Для эксплуатации объекта необходимо, чтобы ситуация с поступлением электроэнергии стабилизировалась. Кроме того, Чудаков отметил, что на АЭС нужен «спокойный и уверенный эксплуатирующий персонал, который не будет находиться под давлением кого-либо, в испуганном или стрессовом состоянии».

«Нужно оборудование, нужно запчасти поставлять, и поэтому эти цепочки тоже не должны попадать под какие-то обстрелы, какие-то военные ситуации. Это именно то, что говорил [глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси», - отметил замгендиректора агентства.

Чудаков добавил, что для безопасной эксплуатации выхода на мощность нужна стабильная ситуация на станции.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что проблему использования американского ядерного топлива на ЗАЭС можно урегулировать только с помощью переговоров с США, пишет Ura.ru.

