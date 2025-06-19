Израиль заявил о попадании иранской ракеты в больницу Беэр-Шева

Запущенная Ираном ракета попала в больницу в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщило радио армии страны «Галей ЦАХАЛ».

«Прямое попадание в больницу "Сорока" и дополнительные прямые попадания также в Тель-Авиве и Холоне», - отмечается в сообщении.

Сведений о пострадавших не приводится.

По данным израильской стороны, атака нанесла значительный ущерб. Граждан попросили не приходить в больницу.

Ранее Израиль ударил по главному зданию государственного телевидения Ирана IRIB, в результате погибли трое сотрудников, пишет 360.ru.

