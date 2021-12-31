СМИ: В партии Зеленского опровергли информацию о ее переименовании

Данные о готовящемся переименовании партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» опровергла пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в комментарии изданию «Украинская правда».

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«Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты"», - заявила Палийчук.

Ранее украинское издание «Страна.UA» со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины планирует переименовать свою партию «Слуга народа» в Партию Зеленского. По версии украинских журналистов, это рещение возникло в результате анализа данных социологов. Они утверждают, что рейтинг Зеленского значительно выше, чем у его партии. Очередные выборы президента Украины намечены на 2024 год, а в Верховную раду - на 2023 год.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ПолитикаВыборыУкраинаВладимир Зеленский
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