Партия Порошенко обогнала в рейтинге «Слугу народа» Зеленского

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в рейтинге пропрезидентскую «Слугу народа». Такой результат опроса выдал социологический центр Социс (Socis). Согласно исследованию, структура Порошенко победила бы партию Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду, если бы голосование проводилось в ближайшее время.

Политическую силу экс-президента готовы поддержать 12,3% респондентов, за «Слугу народа» хотели бы проголосовать 12,1% опрошенных. Партию бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» согласны поддержать 8,3% жителей республики. «Оппозиционную платформу - За жизнь» поддерживают 7,8% респондентов.

В конце ноября политическая сила Порошенко впервые потеснила «Слугу народа» с первого места в рейтинге. Опрос тогда провёл Киевский международный институт социологии. В их поддержку высказались 17,1% и 15% опрошенных.

Очередные выборы в парламент Украины должны состояться в 2023 году. Президентские выборы пройдут через 12 месяцев после этого - в 2024 году.

