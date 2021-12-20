Партия Порошенко обогнала в рейтинге «Слугу народа» Зеленского
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в рейтинге пропрезидентскую «Слугу народа». Такой результат опроса выдал социологический центр Социс (Socis). Согласно исследованию, структура Порошенко победила бы партию Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду, если бы голосование проводилось в ближайшее время.
Политическую силу экс-президента готовы поддержать 12,3% респондентов, за «Слугу народа» хотели бы проголосовать 12,1% опрошенных. Партию бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» согласны поддержать 8,3% жителей республики. «Оппозиционную платформу - За жизнь» поддерживают 7,8% респондентов.
В конце ноября политическая сила Порошенко впервые потеснила «Слугу народа» с первого места в рейтинге. Опрос тогда провёл Киевский международный институт социологии. В их поддержку высказались 17,1% и 15% опрошенных.
Очередные выборы в парламент Украины должны состояться в 2023 году. Президентские выборы пройдут через 12 месяцев после этого - в 2024 году.
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