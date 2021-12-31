СМИ: Зеленский переименует свою партию и обойдется без «зашкваренных» политиков

«Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам… По их (собеседников издания – ред.) словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы», - отмечается в Telegram-канале издания.

По версии украинских журналистов, желание переименовать партию президента возникло в результате анализа данных социологов. Они утверждают, что рейтинг Зеленского значительно выше, чем у его партии.

Также, по данным источника СМИ, новый список партии на выборы составят без «зашкваренных персонажей» из числа нынешних депутатов, отмечает РИА Новости.

«Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуг народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы», - передает слова источника «Страна.ua».

Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Украины Владимира Зеленского приговором для жителей страны. В эфире телеканала «Наш» она напомнила, что во время дебатов перед президентскими выборами в 2019 году Зеленский заявил, что стал для Петра Порошенко «не оппонентом, а приговором».

