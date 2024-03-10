СМИ: в Одессе и Николаевской области слышны взрывы
В Одесской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Общественное».
Также сообщения о взрывах в Одессе прокомментировал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Согласно его информации, по предварительным данным, «по готовящимся расцвести Гераням работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей».
Согласно сообщению официального ресурса министерства цифровой трансформации Украины, в обоих регионах объявлена воздушная тревога.
Днем ранее в Одессе также прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru