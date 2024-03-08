СМИ: в Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.

Зеленский выжил после атаки президентского кортежа в Одессе

Это произошло на фоне воздушной тревоги. Также сообщается о работе ПВО.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении ангара с безэкипажными катерами в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаОдесса

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