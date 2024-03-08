СМИ: в Одессе прогремели взрывы
8 марта 202402:32
В Одессе прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.
Это произошло на фоне воздушной тревоги. Также сообщается о работе ПВО.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении ангара с безэкипажными катерами в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru