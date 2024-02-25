В Киеве прогремели взрывы

В ночь на воскресенье и утром в Киевской области Украины прогремели взрывы, была задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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«В области работали силы ПВО», — говорится в в Telegram-канале.

По официальным данным, объекты жилой и критической инфраструктуры не пострадали, жертв и пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщения не прокомментировали, пишут «Известия».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами допустил, что Россия может дойти до Киева: если не сейчас, то в другую фазу конфликта, поскольку оттуда исходит угроза ее существованию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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