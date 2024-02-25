В Киеве прогремели взрывы

«В области работали силы ПВО», — говорится в в Telegram-канале.



По официальным данным, объекты жилой и критической инфраструктуры не пострадали, жертв и пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщения не прокомментировали, пишут «Известия».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами допустил, что Россия может дойти до Киева: если не сейчас, то в другую фазу конфликта, поскольку оттуда исходит угроза ее существованию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



