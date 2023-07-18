СМИ: в Одессе и Николаеве прогремели взрывы
18 июля 202304:02
На Украине ночью зафиксировали взрывы, сообщает «Зеркало недели».
Они произошли в Одессе и Николаеве. В населенных пунктах слышны сирены воздушной тревоги, работает система противовоздушной обороны.
Также о нападении с воздуха оповещают население в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Ранее в восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru