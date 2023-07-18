СМИ: в Одессе и Николаеве прогремели взрывы

На Украине ночью зафиксировали взрывы, сообщает «Зеркало недели».

СМИ: в Киевской области раздались взрывы

Они произошли в Одессе и Николаеве. В населенных пунктах слышны сирены воздушной тревоги, работает система противовоздушной обороны.

Также о нападении с воздуха оповещают население в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Ранее в восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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