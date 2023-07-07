СМИ: в Киевской области раздались взрывы

В Киевской области раздаются взрывы, сообщает телеканал ТСН.

В украинском городе Сумы прогремели взрывы

По словам властей, это связано с работой системы противовоздушной обороны.

Ранее взрывы гремели в Николаевской и Одесской областях. Тревога о воздушной опасности объявлена в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, и в районах Херсонской областей, которые подконтрольны Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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