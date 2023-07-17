В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

Около 10:15 предупреждения прозвучали в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях. Кроме того, воздушная тревога действует в Киеве и Киевской области.

Как сообщают украинские СМИ, к 10:30 в ряде регионов начали распространяться отбои тревоги.

На минувшей неделе местные издания заявляли о взрывах в Киеве и Хмельницкой области, напоминает RT.

