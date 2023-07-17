В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
17 июля 202310:36
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Около 10:15 предупреждения прозвучали в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях. Кроме того, воздушная тревога действует в Киеве и Киевской области.
Как сообщают украинские СМИ, к 10:30 в ряде регионов начали распространяться отбои тревоги.
На минувшей неделе местные издания заявляли о взрывах в Киеве и Хмельницкой области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru