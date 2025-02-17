Стармер: Британия готова ввести войска на Украину
17 февраля 202504:01
Лондон в случае необходимости готов ввести свои войска на Украину, сообщил Telegraph премьер Кир Стармер.
По его словам, это необходимо для обеспечения гарантий безопасности страны. Он заявил, что «очень глубоко» чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, однако помощь Киеву обеспечит безопасность континента и самой Британии, отметил Стармер.
Ранее премьер Британии призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кларксон предложил назначить премьером Британии Путина
- Стармер: Британия готова ввести войска на Украину
- Трамп: Москва хочет быстро разрешить украинский кризис
- Трамп: Зеленский примет участие в переговорах Вашингтона и Москвы
- Трамп: Встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии
- ВСУ атакуют Краснодарский край
- СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля
- Трамп заявил, что не верит в угрозы НАТО со стороны Москвы
- Букмекеры оценили вероятность победы фильма «Анора» на «Оскаре»
- СМИ: США не гарантировали Украине участие в переговорах с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru