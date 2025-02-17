Стармер: Британия готова ввести войска на Украину

Лондон в случае необходимости готов ввести свои войска на Украину, сообщил Telegraph премьер Кир Стармер.

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По его словам, это необходимо для обеспечения гарантий безопасности страны. Он заявил, что «очень глубоко» чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, однако помощь Киеву обеспечит безопасность континента и самой Британии, отметил Стармер.

Ранее премьер Британии призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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