СМИ: в Кривом Роге произошли взрывы
18 июня 202301:16
На Украине в городе Кривой Рог произошли взрывы, сообщает издание «Зеркало недели».
В регионе объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно о взрывах в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru