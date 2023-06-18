СМИ: в Кривом Роге произошли взрывы

На Украине в городе Кривой Рог произошли взрывы, сообщает издание «Зеркало недели».

В Киеве произошли взрывы

В регионе объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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