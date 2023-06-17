Украинские СМИ заявили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в Херсоне. Об этом сообщает Telegram-канал «5.ua».

В Киеве произошли взрывы

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе не объявляли воздушную тревогу. Ресурс подтверждает сведения о взрывах.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Также в некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

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ФОТО: РИА Новости
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