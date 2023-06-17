Украинские СМИ заявили о взрывах в Херсоне

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе не объявляли воздушную тревогу. Ресурс подтверждает сведения о взрывах.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Также в некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

