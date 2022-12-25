СМИ: В Киеве слышны взрывы
Взрывы в Киеве произошли, по предварительным данным, в первой половине дня 25 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
«Киев! В городе слышны взрывы!» —говорится в публикации.
По данным другого украинского издания - «Страна.ua», - взрыв произошел в одном из левобережных районов Киева.
Данных о новых взрывах, погибших и пострадавших на территории украинской столицы не сообщается, пишет Газета.ru.
Ранее, 19 декабря, в украинской столице раздались хлопки, воздушная тревога в городе звучит второй раз за час, сообщило издание «Общественное. Новости»,
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