СМИ: В Киеве слышны взрывы

Взрывы в Киеве произошли, по предварительным данным, в первой половине дня 25 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

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«Киев! В городе слышны взрывы!» —говорится в публикации.

По данным другого украинского издания - «Страна.ua», - взрыв произошел в одном из левобережных районов Киева.

Данных о новых взрывах, погибших и пострадавших на территории украинской столицы не сообщается, пишет Газета.ru.

Ранее, 19 декабря, в украинской столице раздались хлопки, воздушная тревога в городе звучит второй раз за час, сообщило издание «Общественное. Новости»,

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВзрывыКиев
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