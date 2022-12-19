Несколько взрывов раздались в Киеве

Ранее воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, в ночь на понедельник сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет РИА ФАН.

По данным издания «Общественное. Новости», в украинской столице раздаются хлопки, воздушная тревога в городе звучит второй раз за час.

Агентство УНИАН также сообщает о взрывах в Киеве. Отмечается, что в большинстве регионов Украины, за исключением столицы и области, отменили воздушную тревогу, пишет RT.

Позже мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе города.

