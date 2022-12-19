Несколько взрывов раздались в Киеве
Взрывы слышны в Киеве, сообщают украинские СМИ.
Ранее воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, в ночь на понедельник сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет РИА ФАН.
По данным издания «Общественное. Новости», в украинской столице раздаются хлопки, воздушная тревога в городе звучит второй раз за час.
Агентство УНИАН также сообщает о взрывах в Киеве. Отмечается, что в большинстве регионов Украины, за исключением столицы и области, отменили воздушную тревогу, пишет RT.
Позже мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе города.
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