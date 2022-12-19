«Катастрофическое положение»: Зеленский мечтает о Крыме на фоне массированных ударов РФ

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Украины от 17 декабря, который не оставляет сомнений в том, что Украина погрузилась в полную темноту. На снимке также видно, что по сравнению с ноябрем светящихся объектов на территории Украины стало меньше.

Днем ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Местные СМИ писали о «ракетных атаках», в результате которых оказались полностью обесточены Полтава и Харьков. Отмечалось, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Вскоре появилась информация о взрывах в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Виннице, Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской и Одесской областях.

Минобороны России подтвердило пятничные высокоточные удары.

Специалисты отмечают, что это могло стать ответом на удар Украины по Донецку. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 15 декабря, что в четверг город подвергся самому массированному удару с 2014 года.

Сегодня же в администрации Киева и области вновь сообщили о взрывах и работе ПВО. В ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях

Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что область подверглась атакам дронов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях, не фотографировать и не комментировать действия ПВО.

Воздушную тревогу в областях Украины объявляют регулярно с 10 октября. Российское Минобороны в этот день впервые сообщило об ударах по объектам военного управления и энергетики на Украине.