«Катастрофическое положение»: Зеленский мечтает о Крыме на фоне массированных ударов РФ
Украинский президент просит беженцев не возвращаться из-за ухудшения ситуации с энергетической инфраструктурой, но заявляет о готовности «освобождать» Крым.
В просьбе президента Украины Владимира Зеленского к украинским беженцам не возвращаться в страну увидели определенные сигналы. Так, на этом фоне состояние дел на Украине с позиции Запада оценил обозреватель Foreign Policy (FP) экономист Адам Туз. По его словам, подобное заявление говорит о катастрофическом положении Киева в экономическом плане и точки зрения энергетической инфраструктуры.
«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», - отметил Туз.
Он также отметил, что проблемы Киева усугубляют ракетные удары российских войск, которые вывели из строя около 50 процентов объектов.
Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Украины от 17 декабря, который не оставляет сомнений в том, что Украина погрузилась в полную темноту. На снимке также видно, что по сравнению с ноябрем светящихся объектов на территории Украины стало меньше.
Днем ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.
Местные СМИ писали о «ракетных атаках», в результате которых оказались полностью обесточены Полтава и Харьков. Отмечалось, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Вскоре появилась информация о взрывах в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Виннице, Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской и Одесской областях.
Минобороны России подтвердило пятничные высокоточные удары.
Специалисты отмечают, что это могло стать ответом на удар Украины по Донецку. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 15 декабря, что в четверг город подвергся самому массированному удару с 2014 года.
Сегодня же в администрации Киева и области вновь сообщили о взрывах и работе ПВО. В ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях
Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что область подверглась атакам дронов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях, не фотографировать и не комментировать действия ПВО.
Воздушную тревогу в областях Украины объявляют регулярно с 10 октября. Российское Минобороны в этот день впервые сообщило об ударах по объектам военного управления и энергетики на Украине.
При этом буквально накануне Зеленский снова уверенно рассуждал о Крыме. Он отметил, что украинцы «полны решимости» вернуть Крым. По его словам, так называемая «операция по освобождению» полуострова уже началась в головах людей.
При этом украинский лидер подчеркнул, что борьба будет тяжелой, легко отступать никто не будет.
Российская же сторона неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма после референдума 2014 года обсуждаться не будет. В Москве подобные риторики Зеленского расценивают как отказ от диалога.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на планы Украины писал, что Киев — «русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски». «Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», — подчеркнул он.
Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.
«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
При этом главком ВСУ Валерий Залужный на прошлой неделе заявил в интервью изданию The Economist, что, по его мнению, Россия сейчас готовит резерв и предпримет новое наступление на Киев. В связи с этим он назвал главной задачей украинских войск – удержаться.
Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что его слова о возможном российском наступлении могут быть восприняты как «некий инсайд».
«Не буду оценивать такие заявления Залужного. Мои слова могут быть восприняты как некий инсайд, поскольку я являюсь участником специальной военной операции», - указал Бородай.
На обстрел Донецка должен быть дан жесткий военный ответ – удар по Киеву, - заявил в свою очередь заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.
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