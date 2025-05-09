Песков: РФ не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал

Россия не собирается реагировать на возможные попытки стран Евросоюза создать «трибунал» против Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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До этого в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран ЕС якобы выступают за создание «трибунала» против России.

«Мы не будем на это реагировать», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента в разговоре с журналистами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что РФ больше не интересует формат «Большой восьмерки» (G8), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКремльРоссияЕвросоюз

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