Песков: РФ не будет реагировать на попытки ЕС создать трибунал

До этого в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран ЕС якобы выступают за создание «трибунала» против России.

«Мы не будем на это реагировать», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента в разговоре с журналистами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что РФ больше не интересует формат «Большой восьмерки» (G8), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».