Журналист Павел Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus

Он отметил, что парковка оказалась большая и по размерам, и по количеству машин, стоящих на ней.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что много черных лимузинов и внедорожников припаркованы в несколько рядов возле Спасской башни Московского Кремля. На каждом авто прикреплен флаг страны.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что внуки могут приехать к нему в кремлевскую резиденцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».