Журналист Павел Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus

9 мая во время проведения праздничных мероприятий к 80-летию Победы в Москве у Кремля образовалась самая крупная в истории парковка автомобилей Aurus. Соответствующее видео журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что парковка оказалась большая и по размерам, и по количеству машин, стоящих на ней.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что много черных лимузинов и внедорожников припаркованы в несколько рядов возле Спасской башни Московского Кремля. На каждом авто прикреплен флаг страны.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что внуки могут приехать к нему в кремлевскую резиденцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:День ПобедыАвтомобильКремльПарковкаЖурналисты

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