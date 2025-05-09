Журналист Павел Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus
9 мая во время проведения праздничных мероприятий к 80-летию Победы в Москве у Кремля образовалась самая крупная в истории парковка автомобилей Aurus. Соответствующее видео журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что парковка оказалась большая и по размерам, и по количеству машин, стоящих на ней.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что много черных лимузинов и внедорожников припаркованы в несколько рядов возле Спасской башни Московского Кремля. На каждом авто прикреплен флаг страны.
Ранее российский президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что внуки могут приехать к нему в кремлевскую резиденцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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